Albuquerque diz que investimento na Protecção Civil é para continuar

O presidente do Governo Regional assegurou, esta manhã, na visita à Praça do Povo, onde decorrem várias iniciativas que visam assinalar o Dia Internacional da Protecção Civil, que se comemorou no passado dia 1 de Março, que o investimento nos meios de protecção civil regionais é para manter.

Miguel Albuquerque recordou os mais de 20 milhões de euros que foram investidos nos últimos quatro anos, bem como o concurso que decorre para a permanência do helicóptero de combate a incêndios ao longo de todo o ano, que custará à Região 1 milhão 750 mil euros. Os investimentos que têm sido feitos, ressalva o líder do executivo madeirense, incluem as novas tecnologias, dando o exemplo dos drones com várias valências.

"Todos devemos ter uma atitude preventiva, no sentido de defender as pessoas e bens", destacou Albuquerque, ao mesmo tempo que evidenciou a interligação das várias forças e meios de protecção civil.