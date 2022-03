Machico acolherá seis estagiários do Curso Técnico Superior Profissional de Protecção Civil

A Câmara Municipal de Machico anunciou, hoje, dia 9 de Março, que acolherá, nos próximos cinco meses, seis estagiários do Curso Técnico Superior Profissional de Protecção Civil da Universidade da Madeira (UMa).

A decisão surge no âmbito do protocolo celebrado entre o Município de Machico e a UMa, que visa a "partilha de conhecimento e cooperação entre a universidade e os seus formandos, o município de Machico e a Junta de freguesia de Machico".

"Em traços gerais pretende-se que o plano de trabalho que será aplicado a todo o território municipal e que incorpora as cinco freguesias vá de encontro à Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes, implementando medidas que contribuam para o aumento da resiliência a catástrofes através do envolvimento e participação do município na citada campanha", destaca a autarquia em nota de imprensa.

O projecto terá como orientador, pela Universidade da Madeira Domingos Rodrigues, e, pela entidade de acolhimento, o arquitecto Márcio Gouveia, coordenador municipal de Protecção Civil de Machico.

Por seu turno, o presidente da autarquia, Ricardo Franco, disponibilizou "todos os meios que sejam necessários para a implementação do projecto", referindo que se trata de "um trabalho de grande relevância para Machico e sua população, pois irá contribuir para uma maior capacitação/resiliência destes face aos riscos existentes no território municipal e que definirá igualmente a estratégia de implementação de um programa permanente de sensibilização sobre os perigos naturais e resiliência na comunidade e nas escolas indo de encontro com o preconizado na Estratégia Nacional para uma Protecção Civil Preventiva 2030".

O executivo salienta ainda que este trabalho vai ao encontro da "estratégia que o Município vem implementando, desde 2014", e aponta a título de exemplo, "o funcionamento integrado de todas as estruturas ligadas à protecção civil e tornar o concelho cada vez mais preparado e proativo para fazer face às ocorrências de vária ordem que poderão afetar o território municipal e intermunicipal".