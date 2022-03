Despiste de autocarro junto ao Pináculo terá provocado vários feridos na Madeira

Um autocarro despistou-se, há instantes, na Rua Conde Carvalhal, junto ao miradouro do Pináculo, na freguesia de São Gonçalo, no sentido Funchal-Caniço.

Há indicação de vários feridos, mas as informações sobre o sucedido são ainda escassas. Vários meios de socorro do Serviço Regional de Protecção Civil, nomeadamente Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram empenhados para o local.

Sabe-se que o transporte colectivo de passageiros pertence à frota da Empresa de Autocarros do Caniço e estava a fazer a carreira entre o centro do Funchal e a Assomada (Caniço) quando embateu numa curva com outro veículo que seguia no sentido contrário, acabando por despistar-se para a berma, ficando à beira do precipício.

A bordo seguiam vários passageiros, maioritariamente estudantes que regressavam a casa.

A Polícia de Segurança Pública já se encontra no local, também a regular o trânsito.

O DIÁRIO vai continuar a acompanhar este caso.