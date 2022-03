Agravamento do estado do mar na Madeira até terça-feira

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha emitiram um alerta relativo ao agravamento da agitação marítima a partir de hoje, na Madeira.

Numa nota à comunicação social, indicam que haverá um "agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago da Madeira, entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de amanhã, 12 de Março, e entre a madrugada de segunda-feira, 14 de Março, e a noite de terça-feira, 16 de Março".

Há ainda indicação de que "na Zona Económica Exclusiva de Portugal, está também previsto um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima, a partir das 06h00 de segunda-feira, 14 de Março, e as 18h00 de terça-feira, 15 de Março".