Zelensky intervém na Câmara dos Comuns britânica na terça-feira

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai discursar na Câmara dos Comuns britânica por videoconferência na terça-feira, informou hoje a Câmara Baixa do Reino Unido.

"Todos os parlamentares querem ouvir diretamente de presidente, que se vai dirigir a nós ao vivo a partir da Ucrânia. Esta é uma oportunidade importante para esta Câmara", afirmou a presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle.

A intervenção Volodymyr Zelensky, sem direito a perguntas dos deputados, será um momento "histórico", acrescentou Lindsay Hoyle, que agradeceu o "incrível" trabalho dos funcionários do parlamento para torná-lo possível.

Durante a noite de hoje, vão ser instalados ecrãs em ambos lados da Câmara dos Comuns, localizada no Palácio de Westminster, para que os parlamentares possam assistir ao discurso do chefe de Estado ucraniano, agendado para as 17:00 (hora de Lisboa).

Volodymyr Zelensky, que falou no Congresso dos Estados Unidos no sábado e na passada terça-feira no Parlamento Europeu, exigiu mais armas do Ocidente para lidar com a invasão russa, bem como a criação de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia.