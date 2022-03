Trânsito congestionado esta terça-feira

O trânsito apresenta-se congestionado esta terça-feira, sobretudo desde o túnel da Abegoaria (Norte) até às Neves, dificultando assim a vida aos automobolistas.

Mais à frente, nomeadamente na zona da Boa Nova, o trânsito volta a complicar-se, havendo uma fila de carros até ao Nó da Pestana Júnior.

No sentido ascendente, verifica-se algum fluxo de veículos na Ponte do Ribeiro Seco e no Túnel da Quinta da Palmeira (Sul).

Junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, há também a registar algum trânsito naquela zona, sobretudo na descida junto à Escola Horácio Bento de Gouveia.

Há também trânsito na Avenida do Mar, assim como junto ao teleférico e ao Mercado dos Lavradores. Situação idêntica aquela que se verifica na descida da Rua Silvestre Quintino de Freitas, junto ao Campo da Barca, e na Rua Visconde Anadia.

Conduz com precaução, seja prudente.