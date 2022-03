USAM promove arruada no Dia da Mulher

No âmbito das comemorações do Dia da Mulher, e que coincide também com as comemorações da Semana da Igualdade, a USAM - União de Sindicatos da Madeira, convocada pela CGTP-IN, irá promover uma arruada.

A concentração será às 10h00, na Placa Central da Avenida Arriaga (em frente à Loja do Cidadão). Depois, sai às 10h30 em direcção à Placa Central da Avenida Arriaga, até à Sé Catedral do Funchal, com descida pela Rua António José de Almeida, voltando à esquerda na Rua da Alfândega, com paragem junto à ALM, onde será lida uma resolução, sob o lema 'A Igualdade tem de existir para o país evoluir'.

A resolução será depois entregue ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, grupos parlamentares e partidos políticos com assento na ALM.

O percurso segue depois pela Rua de João Gago, passando junto à DRT, seguindo pela Rua do Aljube, Largo do Chafariz, Rua do Bettencourt, Ponte do Bazar do Povo, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Ponte do Mercado, Rua do Hospital Velho, terminando na esquina com a Rua da Boa Viagem, junto ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, por volta das 11h30, onde haverá a intervenção final. Serão ainda prestadas declarações à comunicação social.