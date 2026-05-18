Arsenal fica mais perto do título

O Arsenal deu hoje mais um passo para conquistar o seu primeiro título de campeão inglês desde 2004, após vencer o já despromovido Burnley, por tangencial 1-0, na 37.ª e penúltima jornada.

Um só golo, diante do penúltimo classificado, garantiu à formação liderada pelo espanhol Mikel Arteta o oitavo triunfo por magro 1-0, sendo que poderá celebrar o título, que lhe foge há 22 anos, caso nesta quarta-feira o Manchester City não vença na visita ao Bournemouth.

Com este resultado, os 'gunners', únicos a dependerem de si próprios, somam 82 pontos, mais cinco do que o Manchester City de Pep Guardiola e dos portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, com um jogo a menos.

A conquista do 14.º cetro -- registo só superado pelo Liverpool e Manchester United, ambos com 20 troféus -- pode ser consumada também no domingo, na visita ao Crystal Palace -- o City recebe o Aston Villa.

Dias depois, em 30 de maio, o Arsenal disputa a final da Liga dos Campeões, tentando destronar os franceses do Paris Saint-Germain dos portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos.

Alguma ansiedade não permitiu ao Arsenal criar muitas situações de golo durante a partida, ainda assim, aos 15 minutos, o extremo belga Leandro Trossard atirou ao poste.

Foi aos 37 que Saka cobrou um canto na esquerda, com o alemão Kai Havertz a surgir na povoada pequena-área e a desviar de cabeça para o golo que decidiu a partida.

O Burnley do português Florentino equilibrou um pouco mais na posse de bola no segundo tempo e viu o germânico ter uma entrada dura aos 68, mas o VAR acabou por o poupar da expulsão.

Até ao fim, o Arsenal foi controlando, porém sempre com o perigo de poder sofrer, com o apito final do árbitro a ditar, por isso, uma explosão de alegria em todo o estádio, sobressaindo Mikel Arteta.