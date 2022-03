Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 8 de Março

09h00: Reunião Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, estarão presentes na Loja Roca (Casa Santo António), na Rua 31 Janeiro;

10h30: Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a vereadora Margarida Pocinho acompanha o Centro Comunitário do Funchal num conjunto de actividades, que decorrerá no Parque de Santa Catarina;

10h00: A USAM promove uma arruada no Dia Internacional da Mulher. A concentração é na Placa Central da Avenida Arriaga (em frente à Loja do Cidadão);

11h00: Comemoração do 100.º aniversário do Instituto S. João de Deus com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e do secretário regional do Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino;

11h30: O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de Assinatura do Contrato-Programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, no Salão Nobre do Governo Regional;

12h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará nas comemorações do 109º aniversário do Corpo da Polícia Florestal da Madeira, na Praça do Povo;

15h00: O representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto, recebe o recém-nomeado Comandante da Zona da Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira, no Palácio de São Lourenço;

15h00: A propósito do Dia Internacional da Mulher, o secretaria regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, participa na conferência ‘Conversas sobre o papel da Mulher no Desenvolvimento Rural’, na Escola Agrícola da Madeira. A secretária regional, Rita Andrade, estará presente na sessão de boas vindas desta iniciativa;

18h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na Conferência Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas - Mulheres, Paz e Segurança, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

18h00: Junta de Santo António assinala Dia Internacional da Mulher com a conferência 'Conversas no Feminino', que contará com a presença de Rubina Leal;



19h00: O MDM-Madeira realiza uma iniciativa, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, sob o tema 'Violências – Prevenção e Intervenção', na Galeria Anjos Teixeira (Rua João de Deus n.º 12).