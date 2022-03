Treze entidades da Madeira na maior feira de exportação agro-alimentar de Portugal

Banana, peixe, bolachas, vinho e cerveja são alguns dos produtos produzidos na Madeira que vão estar disponíveis na SAGAL EXPO, a maior feira de produtos agro-alimentares do país com orientação para a exportação, que tem início amanhã, no espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL). O secretário regional da Economia, Rui Barreto, vai estar presente na abertura, agendada para as 15h00.

A participação madeirense, apoiada pelo Governo Regional através da Invest Madeira, reúne treze entidades públicas e privadas, mais precisamente a Madeira Parques Empresariais, a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, a Fábrica Santo António, Empresa de Cervejas da Madeira, IlhaPeixe, Justinos, Ilhopan, Sweet&Sugar, Barbusano, Henriques & Henriques, Canning, Requejema e Terras do Avô.

Uma nota do gabinete de Rui Barreto descreve que esta iniciativa, que decorre ao longo de três dias, conta com a participação de representantes de cerca de 70 países, com mais de 500 empresários do mercado externo, o que constitui mais uma oportunidade de promover a internacionalização de bens produzidos na Região, facilitando contactos entre empresas e aumentando o potencial de negócios. “É uma montra privilegiada para a exportação e, particularmente, um espaço de grande visibilidade para os produtos regionais”, declara o mesmo governante madeirense.

Rui Barreto considera que é também uma oportunidade para observar as tendências dos diferentes sectores participantes no evento, onde são partilhados conhecimento, inovação e tecnologia, factores que, no seu entender, incentivam e promovem o desenvolvimento.