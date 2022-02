Lista RA de Miguel Branco em contacto com engenheiros do Porto Santo

A candidatura aos órgãos dirigentes da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros liderada por José Miguel Branco, lista RA, esteve hoje no Porto Santo, para mais uma acção de campanha, desta feita com engenheiros residentes e deslocados em trabalho naquela ilha.

Nos encontros mantidos foi recorrente o debate sobre a situação da engenharia no Porto Santo, tendo bem presente a conferência que a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros realizou em Outubro de 2021 - 'Porto Santo 600 anos: Engenharia e Sustentabilidade', iniciativa que promoveu uma reflexão, aberta ao público em geral, em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) daquele território, abordando as temáticas das Alterações Climáticas, Economia Circular, Eficiência Energética, Economia Azul e Transição Digital.

Na reunião desta quarta-feira estiveram em cima da mesa as linhas mestras do programa da lista RA para o triénio 2022-2025, nomeadamente a valorização dos engenheiros naquela ilha. Neste âmbito, foi referido que a Ordem dos Engenheiros é o garante da qualidade dos serviços prestados e, bem assim, também o garante da defesa dos seus profissionais, dando como exemplo o seguro de responsabilidade profissional que disponibiliza aos seus membros. Foi ainda sublinhado o papel que a Ordem dos Engenheiros poderá ter na organização de formações que se mostrem necessárias para os colegas do Porto Santo ou que para lá se desloquem.

Para o triénio 2022-2025 a lista RA pretende consolidar a atenção e o trabalho que tem vindo a dedicar ao Porto Santo, nomeadamente na cooperação com as instituições locais que possam beneficiar da acção da Ordem dos Engenheiros para assegurar o contínuo desenvolvimento sustentável do Porto Santo.

Ficou também o compromisso de organizar mais um evento de engenharia no Porto Santo, no triénio 2022-2025.