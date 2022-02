Acidente congestiona trânsito na via rápida

Um acidente que envolveu uma moto, na zona dos Viveiros, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, está a deixar o trânsito bastante congestionado. Há uma longa fila de carros, que se estende até pelo menos à zona do Canto do Muro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a prestar socorro ao motociclista, um homem de 45 anos que foi, entretanto, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.