Ex-funcionário da ‘Horários do Funchal’ confessa desvio e diz-se “muito arrependido”

Um antigo funcionário da ‘Horários do Funchal’, de 67 anos, confessou, esta manhã, em tribunal, o desvio de pelo menos 131 mil euros de receitas de passeios turísticos com autocarros da Carristur e manifestou-se “muito arrependido” da sua conduta. J. Correia, que até tinha um vencimento acima da média, a rondar os 2.500 euros, não justificou o que fez ao dinheiro. A assunção de culpas por parte do arguido abreviou a primeira sessão do julgamento, que teve lugar no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000).

Perante o colectivo de juízas presidido por Fernanda Sequeira, o arguido, que era coordenador operacional dos passeios de autocarros turísticos da parceria HF/Carristur, admitiu que foi “provavelmente em 2006” que começou a retirar dinheiro das receitas e que manteve tal prática até ser descoberto pelos serviços da ‘Horários do Funchal’ em Maio de 2009. Nessa altura, saiu da Madeira e foi viver para Inglaterra. Manteve-se contumaz até 2019 e só foi localizado porque, na sequência ao Brexit, começou a tratar do seu regresso à Madeira. Mantendo-se ainda em Londres, tratou de regularizou os seus documentos, que se encontravam caducados, e meteu um processo de insolvência no tribunal do Funchal. Foi no âmbito deste último processo que o juiz Filipe Câmara teve conhecimento da morada do contumaz e ordenou a sua notificação da acusação pendente pelo crime de abuso de confiança.

Nas alegações finais, tanto o procurador da República como as advogadas da HF e da Carristur não pediram uma pena efectiva, tendo realçado não só a “confissão sincera” (nas palavras do representante do MP) e o arrependimento manifestados pelo arguido no tribunal como também a sua ficha criminal limpa e o tempo que já decorreu desde a prática do crime.

A decisão do tribunal será conhecida a 23 de Fevereiro, pelas 14h00.