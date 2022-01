Lista RA da Ordem dos Engenheiros quer consolidar relação com a Universidade da Madeira

A lista RA da Ordem dos Engenheiros, liderada por José Miguel Branco, deslocou-se, hoje, dia 31 de Janeiro, à Reitoria da Universidade da Madeira, onde manifestou a intenção de consolidar a relação com aquela instituição de ensino.

Na audiência com o reitor foram apresentadas as linhas mestras do programa da lista RA para o triénio 2022-2025, em matéria de ciência, tecnologia e inovação, que "prevê o reforço de parcerias e protocolos com organismos e instituições de reconhecido mérito académico e científico, como é o caso da Universidade da Madeira", refere a lista em comunicado de imprensa.

A audiência teve como mote o reforço dos protocolos e parcerias já estabelecidas entre a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, como são os casos da pós-graduação em gestão, os prémios de mérito que são atribuídos aos melhores licenciados e mestres em engenharia formados na Uma, do concurso das pontes de esparguete, e participação na UMa Engenharias'.

"Para o triénio 2022-2025 a lista RA pretende consolidar essa relação através do estabelecimento de novas formas de acção, designadamente uma intervenção conjunta na comunidade escolar regional, despertando os jovens para o ensino da engenharia; a possibilidade de organização de estágios profissionais aproximando os alunos das empresas do sector; a organização de palestras nas áreas técnicas onde os engenheiros têm uma palavra a dizer; e a possibilidade de implementação de pós-graduações direcionadas aos membros da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros com universidades parceiras da UMa".

Na audiência esteve igualmente presente o professor José Manuel Baptista que é simultaneamente Presidente da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia e candidato a vogal do Colégio Regional de Eletrotecnia da lista RA.