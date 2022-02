NÓS, Cidadãos! defende retoma da testagem nas escolas

Em nota enviada à comunicação social, o partido Nós, Cidadãos! defende a retoma dos testes à covid-19 nas escolas da Região Autónoma da Madeira face ao número de novas infecções reportadas nas últimas semanas na comunidade escolar.

A doença covid-19 ainda não desapareceu e continua a propagar-se na comunidade. Principalmente junto da comunidade escolar, onde centenas de crianças e jovens estudantes assintomáticos transmitem a doença uns aos outros, professores e a pessoal não docente (para além das famílias).

O Nós, Cidadão! demonstra preocupação quanto aos infectados assintomáticos que "transmitiram ao seu núcleo familiar", acusando o Governo Regional de passar "do oito ao 80”, dando como exemplo a decisão de acabar com a testagem massiva da população.

De forma a garantir a segurança da comunidade escolar, o partido NÓS, Cidadãos! pede ao executivo madeirense "que retome, pelo menos, a testagem massiva da população escolar da Região e que negoceie com as empresas interessadas valores mais razoáveis, pois hoje todos sabemos quanto custa um teste rápido de antigénio comprado numa farmácia ou mesmo numa superfície comercial", lê-se no comunicado, que deixa ainda uma questão ao Governo de Miguel Albuquerque: "Será que “testar, testar, testar” já não é prioridade na luta contra esta doença e aquela parte da equação que foi difícil de por em marcha, mas que todos os especialistas consideravam não só como a mais desejável, mas a mais imperiosa?"