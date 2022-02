Lista RA da Ordem dos Engenheiros quer reforçar colaboração com ACIF

A lista RA, liderada por José Miguel Branco, que se candidata às eleições do dia 12 de Fevereiro para os órgãos dirigentes da secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, reuniu-se esta segunda-feira, 31 de Janeiro, com o presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), Jorge Veiga França.

Na ocasião ficou assente a importância da colaboração entre as duas instituições para o tecido empresarial regional e para o modelo de desenvolvimento económico preconizado, considerando que a ACIF e a Ordem dos Engenheiros "são instituições consolidadas na RAM pela sua notoriedade, antiguidade, grande representatividade e independência".

Na audiência foram apresentadas as linhas mestras do programa da lista RA para o triénio 2022-2025 em matéria de interesse comum. As duas instituições comprometeram-se em aprofundar e desenvolver acções de sensibilização e formação de interesse específico para os associados da ACIF, de que é exemplo as formações já ministradas "que tiveram grande impacto na recuperação da pandemia como foram as medidas de minimização e combate da legionella em sistemas de refrigeração e a sensibilização para a segurança contra incêndios".

Para o triénio 2022-2025 a lista RA pretende consolidar a relação com a ACIF através da promoção de acções de interesse comum, como as relacionadas com a eficiência energética e hídrica, colaborar na clarificação e no encontro de soluções para temas que são determinantes para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira e para o sucesso do tecido empresarial, como é o transporte aéreo, e ainda em acções que visem contribuir activamente para uma “comunidade do conhecimento e da inovação” tendo em vista um maior contributo da Engenharia para as empresas, para a economia e para o desenvolvimento sustentável da Região Autónoma da Madeira.