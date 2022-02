Marca dinamarquesa 'Flying Tiger Copenhagen' abre loja no La Vie Funchal

A 'Flying Tiger Copenhagen' abre, no próximo dia 11 de Fevereiro, uma nova loja no centro comercial La Vie, no Funchal.

A marca aposta num espaço com cerca de 175m2 de design nórdico, alegre e divertido, localizado no Piso 1 e reserva 50 'sacos surpresa' (surprise bags) para os primeiros 50 clientes da loja.

“Na Flying Tiger Copenhagen os nossos clientes vão encontrar produtos que os vão aproximar de outras pessoas, vão encontrar presentes para dar, experiências para partilhar, coisas que necessitam, coisas com as quais sonharam e coisas que nem pensavam poder existir… Mas uma vida mais rica não custa uma fortuna, pelo menos na Flying Tiger!", sublinha Paulo Borges, director-geral da 'Flying Tiger Portugal', citado em nota de imprensa.

A abertura desta nova loja no La Vie Funchal, vem reforçar a posição e estratégia da Flying Tiger em Portugal, onde chegou em 2012. Actualmente, para além de contar já com 37 pontos de venda, tem mais de 400 colaboradores.

A essência da Marca Flying Tiger Copenhagen são os clientes, pois são eles que a inspiram a transformar tudo

A marca que começou como Tiger, no ano de 1995, em Copenhaga, Dinamarca, está hoje em mais de 30 países e conta com mais de 900 lojas por todo o mundo.