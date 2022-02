Lista RA candidata à Ordem dos Engenheiros reúne com Conselho Económico e da Concertação Social

Os candidatos à direcção da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros pela lista RA, liderada por José Miguel Branco, que esteve ausente por motivo de isolamento profilático, deslocaram-se à Assembleia Legislativa, esta quarta-feira, para um encontro com o presidente do Conselho Económico e da Concertação Social (CECS), Ivo Correia.

Na ocasião, a lista RA, que se recandidata ao triénio 2022-2025, mostrou-se emepenhada na participação dos trabalhos de tão relevante instituição da Região, da qual a Ordem dos Engenheiros é membro de pleno direito desde a sua criação em 2016.

Foi enaltecido o contributo da Ordem dos Engenheiros para o Documento de Orientação Estratégica Madeira 2030, bem como para as medidas de apoio à economia da RAM no contexto da pandemia covid-19. O Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2030 e a revisão do Código Fiscal do Investimento da RAM também contaram com o contributo dos engenheiros madeirenses.

Desse encontro, destaque ainda para o papel que os engenheiros e a engenharia, enquanto base do tecido produtivo da Região, deverão ter no desenvolvimento económico sustentável, sendo o garante da correcta execução física e da criteriosa aplicação dos fundos da União Europeia no período 2021-2027.