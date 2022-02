Drone da Polícia Florestal localizou incendiário em Câmara de Lobos

O presumível autor do incêndio que surgiu esta manhã na freguesia do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, foi detido pela Polícia Florestal, na sequência de uma acção de vigilância com um drone.

Segundo uma nota emitida pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, o homem foi visto a atear fogo numa zona composta essencialmente por eucaliptos.

A Polícia Florestal monitorizou através do drone toda a acção do individuo que acabou por ser detido quando iniciava a fuga do local.

A Polícia Judiciária também esteve no local.