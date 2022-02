Quatro fusões de escolas no próximo ano na Madeira

A Secretaria Regional de Educação está a preparar a integração de quatro unidades de 1.º Ciclo e Pré-Escolar num conjunto de estabelecimentos de 2.º e 3º Ciclo, de três concelhos. Estas mudanças decorrem da diminuição do número de alunos que resulta da baixa natalidade. Esta notícia constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Outra notícia em destaque na primeira página dá conta que há cada vez mais estrangeiros a viver na Madeira. No ano passado houve um crescimento de 19% da população imigrante, atraída também pela segurança do destino em época pandémica. Os alemães lideraram o número de títulos de residência concedidos em 2021. Entretanto, sabe-se também que os aeroportos da Região têm este mês ligações a 19 países, um número superior a qualquer um dos últimos Fevereiros.

No plano desportivo, o destaque vai para a revalidação do título de campeão europeu de futsal pela selecção portuguesa e para o título de vice-campeã do mundo de skysnow conquistado pela madeirense Joana Soares.

Por outro lado, nesta edição ficamos a saber que o PRODERAM 2020 abre hoje um novo período de candidaturas. Há 4,7 milhões de euros disponíveis para investimentos na agricultura.

Por fim, há a notícia de que os museus da Região estão a recuperar da pandemia e registaram mais visitantes em 2021.