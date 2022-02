EasyJet abre nova rota que liga o Porto ao Porto Santo

A easyJet anunciou, hoje, dia 3 de Fevereiro, a criação de três novas rotas a partir do Porto, com destaque para a ligação ao Porto Santo.

A nota rota surge na sequência do reforço do investimento da companhia no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com ao aumento da frota em mais dois aviões, além da criação das novas rotas.

A ligação para o Porto Santo estará, assim. disponível para viagens a partir de 1 de Maio até ao final de Outubro, com duas frequências semanais, à quarta-feira e ao sábado.

A easyJet passa também a voar, a partir do Porto, para Colónia (Alemanha) e Madrid (Espanha), aumentando a capacidade nas rotas existentes com mais de 350 mil lugares.

A rota para Colónia será operada duas vezes por semana e a conexão com destino a Madrid, terá cinco frequências semanais. Estas duas ligações estarão disponíveis no início de Abril.

Em Portugal, a EasyJet é a terceira maior companhia aérea, sendo a número 1 no Funchal, número dois no Porto e Faro e número três em Lisboa -, onde opera desde 1998. É a segunda low cost, com 7,2 milhões de passageiros transportados de e para o país em 2019, antes da era pandemia.