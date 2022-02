Polícia deteve 20 condutores numa só noite no Funchal

As operações de fiscalização rodoviária voltaram este fim-de-semana à capital madeirense em moldes idênticos aos tempos antes da pandemia e não poderiam ter sido mais oportunas, a avaliar pelo elevado número de detenções efectuadas pela PSP.

Na noite de sábado para domingo, foi um autêntico vai-e-vem entre as zonas urbanas onde decorriam as operações STOP e a Esquadra de Trânsito do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, só na noite de sábado para domingo, duas dezenas de condutores foram detidos, 19 dos quais por condução sob efeito do álcool, com taxas acima de 1,20 gramas de álcool por litro de sangue. Um outro condutor foi também intersectado sem habilitação legal.

Há cerca de dois anos que a PSP não apanhava tantos indivíduos embriagados ao volante em tão pouco tempo, o que reforça a importância de ser mantida a fiscalização rodoviária, sobretudo no período nocturno, onde tem aumentado o movimento de pessoas e também os excessos, nesta fase de retoma, com o funcionamento em pleno de restaurantes, bares e discotecas sem limitações de horário, impostas em nome do controlo da transmissão da Covid-19.

Ontem, domingo, a fiscalização rodoviária da PSP voltou estrada, tendo a PSP detido mais três condutores, dois com taxa de alcoolemia acima de 1,20 g/l e um por condução sem habilitação legal.

Todos estes foram constituídos arguidos e libertados, não sem antes serem notificados pela PSP para comparecer ao primeiro interrogatório judicial.

Contas feitas, na manhã desta segunda-feira, dão entrada no Tribunal do Funchal 22 arguidos que vão responder por um crime de condução sob o efeito do álcool, arriscando a pena de inibição de conduzir mais pagamento de coima, e outros dois por condução sem habilitação legal.