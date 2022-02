O vento soprou esta noite acima dos 100 km/hora, nomeadamente nas terras altas. É o caso do registo na estação meteorológica do Chão do Areeiro que pelas 5h00 registou 104 km/hora da força do vento.

Outros registos de realce foram os 96 km/hora no Lombo da Terça/Achadas da Cruz, os 91 km/hora na Ponta do Pargo ou os 85 km/hora na Ponta de São Jorge.

Todos estes registos sinalizados pelo IPMA correspondem a aviso amarelo para o vento.

Noites tropicais à vista

E esta terá sido, muito provavelmente, mais uma noite tropical no Funchal e na Ponta do Sol. Até às 07h00 as temperaturas mínimas registadas nestas localidades foram de 22,2 ºC no Lugar de Baixo, 20,8 ºC no Lido e 20,6 ºC no Observatório (Funchal).

Esta noite tropical em pleno inverno, nomeadamente no Funchal e Ponta do Sol, apenas com pequena alteração na temperatura mínima no Observatório, que desceu 3 décimas na última hora (20,3 ºC até às 08h00), terá sido influenciada pelo 'tempo leste' que persiste há vários dias.

Além do Funchal e Ponta do Sol, localidades da rede de estações meteorológicas do IPMA onde a noite foi tropical (temperatura mínima acima dos 20 ºC), hoje até às 08h00 foram também registadas temperaturas bem amenas em Santa Cruz (21,0 ºC), Cancela/SRPC (20,4 ºC), Ponta do Pargo (21,3 ºC), Santana (20,9 ºC), São Jorge (22,5 ºC), São Vicente (23.8 ºC) e Porto Moniz (25.3 ºC), aqui com a mínima registada a atingir 17,5 ºC, pelas 2h30.

Acresce que o dia amanheceu (às 08h00) com temperaturas já acima dos 20 ºC em Santa Cruz, Funchal, Ponta do Sol, São Jorge, São Vicente e Porto Moniz. E estamos em pleno Inverno…