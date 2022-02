Candidatos aos órgãos da Ordem dos Engenheiros recebidos pelo reitor da UMa

Diversos candidatos aos órgãos da Ordem dos Engenheiros da Região Autónoma Madeira (OERM) da lista RB, liderada por Luís Costa, foram recebidos pelo Reitor da UMa, Sílvio Fernandes.

O objectivo da visita era apresentar a lista, as suas ideias e a intenção de reforçar a ligação entre ambas as instituições caso a equipa de Luís Costa vença as eleições do próximo dia 12 de Fevereiro.

Foram debatidos diversos assuntos de grande importância para os estudantes de engenharia e para os engenheiros madeirenses, como a promoção das saídas profissionais através da partilha de bolsas de emprego; a necessidade de ter na UMa um parceiro privilegiado para a formação; promoção de estágios junto de empresas da RAM; promoção de visitas de estudo a empresas da RAM; partilha de experiências de engenheiros e de empresas junto dos estudantes de engenharia da UMa; realização do evento anual de engenharia na RAM tendo a UMa como um parceiro de relevo e a falta de engenheiros na RAM.

Além de Sílvio Fernandes e Luís costa, estiveram também presentes na reunião a vice-reitora Ana Catarina Fernando; candidato a presidente da Assembleia Geral, Sérgio Lousada, e o candidato a coordenador do Colégio de Engenharia do Ambiente, Marco Magalhães.