Acidente complica trânsito na via rápida

Perto das 8h00 deste início de manhã de quarta-feira, as complicações no trânsito já se fazem sentir, nomeadamente na Via Rápida, devido a um acidente entre dois automóveis.

No sentido Machico - Ribeira Brava, sobretudo desde a saída daquela estrada no nó de Pestana Júnior, a habitual fila que se acumula e dificulta a vida aos automobilistas, é um pormenor no que mais atrás ocorreu.

Na zona da Boa Nova, duas viaturas foram envolvidas num acidente que veio complicar ainda mais o trânsito, tapando a via mais à esquerda, ainda assim permitindo uma nesga da via da direita para passagem das viaturas.

O acidente não parece ser grave, apenas chapa batida, mas até a sua resolução e a retirada das viaturas, o escoamento do fluxo de milhares de viaturas vai levar algum tempo e paciência a quem é apanhado nessa situação.

Nas outras estradas tudo normal e sem dificuldades que não as habituais.