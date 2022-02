Lista RA defende "valorização dos engenheiros e da engenharia agronómica"

A lista RA, liderada por José Miguel Branco, que se candidata às eleições do próximo dia 12 de Fevereiro para os órgãos dirigentes da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, reuniu-se hoje, dia 7, com a Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), representada pelo gestor, Marco Gonçalves.

Na audiência foram apresentadas as linhas mestras do programa da lista RA para o triénio 2022-2025, em matéria de interesse comum, nomeadamente a "valorização dos engenheiros e da engenharia agronómica".

"A Ordem dos Engenheiros é o garante da qualidade dos serviços prestados e, bem assim, também o garante da defesa dos seus profissionais", salienta um comunicado da candidatura, dando como exemplo o seguro de responsabilidade profissional que disponibiliza aos seus membros.

Para o triénio 2022-2025 a lista RA pretende ainda "consolidar a relação com o PRODERAM através da promoção de acções de interesse comum, como, por exemplo, a realização de mais ações de formação e debate de temas do sector, que visem contribuir activamente para uma 'comunidade do conhecimento e da inovação tendo em vista um maior contributo da engenharia para a agricultura, pecuária e agroindústria, para a economia, e para o desenvolvimento sustentável da Região Autónoma da Madeira", sublinha a mesma nota.