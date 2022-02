Cotação do barril Brent manteve-se inalterável em 96,84 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou hoje no mercado de futuros de Londres sem qualquer variação, nos mesmos 96,84 dólares com que fechou terça-feira, dia em que roçou os 100 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, variou ao longo da sessão no International Exchange Futures entre 98,58 e 95,84 dólares.

O mercado petrolífero continua expectante da evolução da situação na Ucrânia, depois de a Federação Russa admitir enviar tropas para as zonas ucranianas controladas por separatistas pró-russos.

As potências ocidentais anunciaram uma série de sanções contra a Federação Russa, que podem afetar as suas exportações de petróleo e gás.