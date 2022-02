Banhista em dificuldades ao largo do Paul do Mar

A Autoridade Marítima, através da Estação-Salva Vidas do Funchal, apoiou hoje uma banhista, de 45 anos, que se encontrava ao largo do Paul do Mar.

A informação foi recebida no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, pelas 10h57, através do piquete da Policia Marítima do Funchal, a reportar a permanência de uma pessoa no mar em dificuldade ao largo do Paul do Mar.

Foi enviada para o local uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal com elementos da Estação-Salva Vidas e o piquete da Polícia Maritima por terra.

A banhista foi localizada e, face às condições meteorológicas existentes no local, apoiada no regresso a terra pela embarcação da Capitania, tendo posteriormente desembarcado no cais do Paúl do Mar.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.