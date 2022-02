Preço dos combustíveis continua a subir e crude já supera a barreira dos 95 dólares

Os preços dos combustíveis na Madeira voltam a subir esta segunda-feira, com a gasolina 95 a igualar o máximo dos últimos 3 meses (22 a 28 de Novembro de 2021) e o gasóleo colorido e marcado a chegar quase a um euro por litro, algo que não há memória de ter ocorrido nos últimos anos, enquanto que o gasóleo rodoviário também aumentou mas ainda longe de máximos recentes.

O pior é que a tendência deverá ser para continuar a aumentar, uma vez que os preços do barril de petróleo estão a atingir valores já acima dos 95 dólares.

Estes são os preços em vigor desde esta segunda-feira até domingo, 20 de Fevereiro.

Gasolina IO95 .................................................... 1.731€/litro

Gasóleo Rodoviário ................................................. 1.527€/litro

Gasóleo Colorido e Marcado ........................................................ 0.995€/litro

Estes são os preços que estiveram em vigor até ontem.

Gasolina IO95 ..................................................... 1.706€/litro

Gasóleo Rodoviário ...................................................................... 1.521€/litro

Gasóleo Colorido e Marcado ................................................................. 0.990€/litro

Matéria-prima a subir

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril ultrapassou hoje a barreira dos 95 dólares no mercado de futuros de Londres, sendo negociado a 95,57 dólares.

Este valor representa um aumento de 1,15% face ao acerto da última sexta-feira e pode ficar a dever-se à crescente tensão sobre a situação na Ucrânia.

Na sexta-feira, o petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, tinha encerrado o dia no International Exchange Futures com uma valorização de 3,10 dólares em relação ao dia anterior.

A escalada da tensão sobre a possível incursão militar russa no território ucraniano desencadeou uma subida no preço do petróleo devido ao receio de problemas no fornecimento global de petróleo bruto, segundo especialistas, citados hoje pela EFE.