Cotação do barril Brent sobe 0,28% para 89,43 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,28%, para os 89,43 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão a cotar 25 cêntimos acima dos 89,18 dólares. com que fechou as transações na terça-feira.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, agrupados no designado OPEP+, decidiram hoje manter o aumento previsto da produção em 400 mil barris diários, a começar em março.