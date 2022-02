Vídeo recupera momentos altos das festas de São João que voltam a animar o Porto Santo

Respiram-se medidas de alívio e começam a surgir as primeiras movimentações, um pouco por toda a Região, de eventos que outrora enchiam de alegria e festa a população. É o caso do São João do Porto Santo, a maior manifestação cultural e recreativa da ilha, que volta a animar a Ilha Dourada em Junho deste ano.

O Município acaba de desvendar nas suas redes sociais um vídeo promocional de edições transactas, que levanta - ao de leve - a ponta do véu desta grande festa que, após dois anos de interrupção, vai em frente este Verão.