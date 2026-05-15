António Trindade defende migração com respeito pela identidade

O chairman do Grupo PortoBay, António Trindade, defendeu esta sexta-feira uma abordagem humanista às migrações, recordando que a própria história da Madeira está profundamente ligada aos movimentos migratórios e à ligação ao mar.

A intervenção aconteceu durante o TEDxMadeira Salon, dedicado ao tema “Migrações”, que decorre nas Adegas da Madeira Wine Company, no Funchal.

Ao longo da talk “Migrações: Respeito e Desenvolvimento”, o empresário traçou paralelos entre as actuais migrações e os antigos surtos emigratórios madeirenses, lembrando os tempos do “Adeus até ao meu regresso”, quando muitos partiam sem saber se voltariam.

“O mar para os madeirenses nunca foi isolamento. Foi ligação ao mundo”, afirmou.

António Trindade evocou ainda a emigração para Curaçao, Venezuela e Estados Unidos, sobretudo ligada à pesca do alto mar, recordando a dureza social vivida na Madeira em décadas marcadas pela pobreza e pelo analfabetismo.

O empresário sublinhou também o papel histórico do porto do Funchal como ponto de passagem atlântico e símbolo do cosmopolitismo da cidade nas décadas de 30 e 40.

Na parte final da intervenção, alertou para os riscos de discursos populistas sobre imigração e defendeu maior respeito pelas comunidades migrantes e pelas suas qualificações profissionais.

Como exemplo, contou que durante a construção do Hotel Porto Mare descobriu que um ajudante de pedreiro era afinal arquitecto no seu país de origem, lamentando os obstáculos burocráticos ao reconhecimento de competências.

António Trindade defendeu ainda a aprendizagem da língua portuguesa como elemento essencial de integração, mas insistiu que a integração não deve significar perda de identidade cultural.

“O respeito pela própria identidade é fundamental”, afirmou, defendendo modelos de integração capazes de conciliar regras comuns com valorização das origens e culturas dos imigrantes.