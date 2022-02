Albuquerque quer redução da taxa fiscal para toda a Região

Apesar de ser a mais baixa do país, o presidente do Governo Regional diz querer introduzir “uma política fiscal reduzida” em toda a Região, em que o IRC, nomeadamente, fique tabelado nos 10%, mas para que isso aconteça exortou a mudanças que só o Estado e a Assembleia da República devem aprovar caso contrário continuará limitado pela Constituição ou pelas “leis idiotas”, conforme apelidou.

As palavras do governante surgiram logo após o presidente da Câmara Municipal de São Vicente ter desafiado Miguel Albuquerque a adoptar uma política fiscal diferenciadora para o Norte da Madeira. O autarca considera que só assim haverá mais investimento privado.

Albuquerque tranquilizou o autarca destacando os números que o sector do turismo está a registar e o potencial que os 355 mil lugares e as 8 ligações directas a países europeus no novo acordo com a Ryanair.

Um discurso proferido na nova unidade agroturismo, situada em São Vicente, cujo investimento da família ultrapassou 1 milhão de euros.