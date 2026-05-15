Nova ‘revolução’ no onze do Marítimo para o jogo de despedida

Depois de muitas mudanças na equipa inicial do Marítimo no encontro da jornada anterior com o Penafiel, eis que o treinador da formação verde-rubra, Miguel Moita, volta a 'revolucionar' o onze para o jogo com o Desportivo de Chaves, encontro da 34.ª e última jornada da II Liga e que tem início marcado para as 19h00, no Estádio do Marítimo.

Em relação ao jogo de Penafiel, cinco são as novidades. São titulares Samu, Igor Julião, Martín Téjon, Simo e Alexandre Guedes em detrimento de Alfonso Pastor, Xavi Grande, Marco Cruz, Peña Zauner e Butzke.

Eis, então, os titulares do Marítimo para o jogo com o Chaves:

Samu, Igor Julião, Rodrigo Borges, Júnior Almeida e Afonso Freitas, Danilovic, Guzzo e Martín Tejón; Simo, Alexandre Guedes e Francisco Gomes.