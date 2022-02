Mulher a nadar no Paul do Mar causa preocupação e mobiliza Polícia Marítima

Uma mulher foi esta manhã avistada no mar do Paul do Mar, a uma distância considerável da costa, o que causou preocupação.

Um popular pensou que estava em apuros e pediu ajuda, tendo sido mobilizada para o local uma embarcação na Polícia Marítima e elementos da Polícia Marítima por terra.

O Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rodrigues Teixeira, garantiu que a cidadã não apresenta ferimentos.