João Rodrigues revalida título de Campeão da Europa

Os velejadores madeirenses despediram-se da melhor forma do Campeonato da Europa de vela, da classe Raceboard, com João Rodrigues a ser ‘coroado’ campeão europeu, enquanto João Nóbrega conquistou a medalha de bronze.

Num campeonato que arrancou no passado sábado e terminou esta tarde em Vilamoura os velejadores do Centro Treino Mar estiveram em plano de evidência.

O ex-velejador olímpico, João Rodrigues sagrou-se campeão absoluto ao vencer 12 das 13 regatas que fizeram parte do evento, enquanto João Nóbrega conseguiu no dia de ontem ascender ao terceiro lugar, e hoje, com o amealhar de três terceiras lugares nas regatas realizadas cimentou esta posição para subir ao terceiro lugar do pódio absoluto.

Já a jovem Madalena Freitas que terminou no sétimo lugar da geral, veio a ser a melhor atleta do sector feminino, mas devido ao número reduzido de inscritos não permitiu festejar o título europeu.

Nota ainda para outro o ‘Grand Master’ António Perestrelo, que fechou o Europeu no quinto posto, ao subir uma posição no derradeiro dia de competição.

Acrescente-se ainda que João Rodrigues, aos 50 anos de idade veio a revalidar o título europeu, alcançado nos últimos campeonatos, em 2019, e sendo o seu terceiro nesta classe e em termos absolutos.