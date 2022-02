CMF investe 37 mil euros para apoiar comércio local

“A CMF fez um esforço muito grande, não só em atribuir 15 mil euros em três meses (cinco mil euros por cada mês, a 20 prémios no valor unitários de 250 euros). Ou seja, um prémio pecuniário que será sorteado entre aqueles que vão comprar no comércio local”, diz a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, a propósito da iniciativa ‘+ Comércio Local’, uma parceria do município com a ACIF que visa apoiar o comércio local.

‘+ Comércio Local’ é “uma nova iniciativa completamente revigorada” Cinco mil euros vão ser sorteados por mês a quem apoiar o comércio local

Durante a sessão de apresentação aos empresários, que decorreu na sede da ACIF, no Funchal, Cristina Pedra revelou que “o investimento visível neste projecto é de 15 mil euros em prémios directos e o investimento total é de 37 mil euros”.

A autarca adiantou também que “até hoje, já houve 131 lojas aderentes e foram entregues 24 mil cupões [no valor de 20 euros]”. “Isto significa que já foi entregue às empresas aderentes meio milhão de euros de potencial negócio”, reforçou.

Cristina Pedra salientou também o potencial da ACIF na defesa dos interesses dos empresários regionais.

“A ACIF é a entidade por excelência que pode fazer um ‘lobby’ em diversas áreas de actuação, em todos os sectores empresarias (Serviços, Comércio, Indústria), em prol da defesa dos seus legítimos interesses”, afirmou.

No contexto da iniciativa ‘+ Comércio Local’, a vice-presidente do executivo funchalense explica que a ACIF “fará um trabalho de sensibilização junto dos empresários, que passam a ter mecanismos distintivos para captar consumidores e, assim, aumentarem as suas vendas”.

Recorde-se que as inscrições para iniciativa ‘+ Comércio Local’ – que decorre até 27 de Maio de 2022 – já se encontram abertas.

Abertas inscrições para a iniciativa ‘+ Comércio Local’ Estão abertas as inscrições para a iniciativa ‘+ Comércio Local’, organizada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) em parceria com a ACIF, com o objectivo de apoiar o comércio local.

A iniciava prevê que, por cada 20 euros em compras nas lojas aderentes, o cliente receba um cupão, que deve ser preenchido e colocado na tômbola que se vai encontrar no Balcão do Investidor (no Largo do Município)

Durante três meses serão sorteados 60 prémios, de 250 euros cada, onde o valor deverá ser aplicado nas lojas aderentes. Ou seja, são cinco mil euros que vão ser sorteados por mês a quem apoiar o comércio local.