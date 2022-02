Vento desvia avião que já havia divergido e coloca outros seis em espera no ar

Pelo quinto dia consecutivo há de novo constrangimentos no movimento aéreo com destino ao Aeroporto da Madeira.

Um avião da Jet2 que ontem havia divergido para Tenerife, ilhas Canárias, está de regresso ao arquipélago vizinho depois de tentativa frustrada de aterrar na Madeira, tendo na última hora o vento, que sopra de norte, registado rajada de até 67 km/h. A aeronave britânica ainda permaneceu aos círculos, primeiro ao largo da costa norte, depois ao largo do Funchal, acabando por desistir da espera e retomar a rota de regresso às ilhas Canárias. É para já o primeiro contratempo desta quarta-feira, mas há outros quatro aviões em espera ao largo do Funchal e outros dois nas imediações do Porto Santo.

Entretanto os voos programados para esta tarde de e para a Madeira, operado pela Lufthansa, foram cancelados