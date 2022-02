Rede Ex Aequo dinamiza formação sobre questões LGBTI em escolas de Santana

A rede ex aequo, uma associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes entre os 16 e 30 anos, realizará nos dias 11, 12 e 13 de Março, as escolas ex aequo, em Santana.

A rede ex aequo promove, todos os anos, escolas ex aequo em localidades diferentes do país. Esta actividade tem como objectivo capacitar jovens para o voluntariado em dois projectos da associação: os Núcleos LGBTI e o Projecto Educação LGBTI, bem como a capacitação para voluntariado noutras modalidades.

A capacitação para o Projecto Educação LGBTI é direccionada a jovens que queiram ter um impacto na educação das novas gerações, e desconstruir preconceito e a homo/bi/transfobida desde cedo.

Este é um projecto da rede ex aequo que visa uma intervenção educacional através da interacção com estudantes e profissionais educativos, procurando transmitir informação sobre os temas da orientação sexual, identidade e expressão de género.

Em relação à capacitação da Coordenação dos Núcleos LGBTI, esta destina-se a jovens que queiram abrir e coordenar núcleos da rede ex aequo, para que seja possível a realização de reuniões, actividades e eventos para jovens LGBTI e para a população em geral.

Qualquer jovem dos 16 aos 30 anos pode inscrever-se na 18.ª escola ex aequo de forma gratuita, através de um formulário presente no nosso site www.rea.pt.

Esta formação conta com o apoio do Governo Regional da Madeira e da Procter & Gamble.