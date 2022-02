A Região Autónoma da Madeira registou mais 1 morte associada à covid-19, indica o Boletim de Internamento hoje divulgado. Ao todo, desde o início da pandemia já houve 193 óbitos.

De acordo com os dados disponibilizados pelo SESARAM estão internados 63 infectados com covid-19 na área polivalente de covid-19 e 1 (com mais de 65 anos) na unidade de cuidados intensivos.