A Madeira regista mais duas mortes com covid-19, de acordo com o mais recente 'Boletim Internamento' do Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Sobe para 198 o total de óbitos que na Região foram associados a esta nova doença, 34 dos quais neste mês de Fevereiro, conforme o DIÁRIO dá conta na sua edição impressa de hoje.

A mesma fonte revela que ontem, ao final do dia, estavam internadas menos duas pessoas do que no sábado, sendo agora 69 os infectados hospitalizados.

Nos Cuidados Intensivos mantém-se uma pessoa, que tem mais de 65 anos e já tem a vacinação de reforço.

Quanto ao estado vacinal dos demais doentes internados na área covid-19, 22 são não vacinados, 26 têm a vacinação inicial completa e 18 já receberam a dose de reforço.

Ao contrário do dia anterior, ontem ficou internado um doente com menos de 18 anos, 17 pessoas têm entre 18 e 65 anos, sendo a maioria com mais de 65 anos.