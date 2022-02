Região com mais uma morte associada à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais um óbito associado à covid-19 e um ligeiro aumento nos internamentos associados a esta doença.

No total, a Região soma 199 mortes com covid-19.

De acordo com o mais recente 'Boletim Internamento' do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) ontem, à meia-noite, estavam hospitalizadas 70 pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2, mais uma do que no dia anterior. Uma das pessoas internadas necessita de Cuidados Intensivos, o mesmo número de domingo.

A maioria dos internados tem a vacinação inicial completa (27) e 21 tem, inclusive, a vacinação de reforço; 19 pessoas não têm qualquer dose da vacina contra a covid-19.

Quanto às idades, continuam a ser pessoas com mais de 65 anos a apresentar complicações de saúde, directamente ou não relacionadas com a covid-19, que obrigam ao seu internamento. Há uma pessoa com menos de 18 anos internada.