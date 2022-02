Sara Cerdas lidera missão ao Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças

Sara Cerdas liderou uma missão do Parlamento Europeu ao Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC), em Estocolmo, de 21 a 22 de Fevereiro.

A eurodeputada defendeu na ocasião a importância de traduzir de forma eficaz “ciência em políticas”, mas também de informar a população através de uma linguagem clara sobre saúde e ciência. “A pandemia permitiu à população reconhecer a importância de protegermos a saúde pública e revelou o papel fulcral que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença tem na vigilância epidemiológica e comunicação em saúde em situação de crise. Temos de continuar esse trabalho no que diz respeito à aplicação de políticas e na disseminação da evidência. Perante tudo o que correu bem e mal nesta pandemia, é nossa responsabilidade deixar o melhor legado possível para as gerações futuras, que muito certamente vão voltar a lidar com novas crises.”

A comitiva da Comissão de Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI) do Parlamento Europeu presidida pela eurodeputada do PS, reuniu-se com a Diretora do ECDC, Dra. Andrea Ammon, com responsáveis das diferentes unidades da Agência e peritos, para discutir o seu trabalho no terreno, em especial no combate à pandemia COVID-19, e o seu importante papel na prevenção, preparação e resposta a futuras crises sanitárias.

Sara Cerdas reafirmou a importância de “parcerias estratégicas”, no sentido de fortalecer e criar novas sinergias entre as diferentes instituições, aos diferentes níveis, desde o europeu ao local e ao regional, melhorando desta forma o seu desempenho operacional no terreno.

Recentemente o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho acordaram em reforçar as competências desta Agência, a fim de melhorar os mecanismos da UE para prevenir e gerir futuras crises sanitárias. A missão contribuiu para a discussão da proposta legislativa em curso, no âmbito do pacote legislativo da União Europeia para a Saúde, da qual a eurodeputada madeirense é uma das negociadoras.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças é uma agência da União Europeia que visa identificar as ameaças para a saúde atuais e futuras, através da vigilância, inteligência epidémica, aconselhamento científico, microbiologia, preparação e resposta, entre um amplo espectro de atividades que fortalecem as defesas da Europa contra as doenças infeciosas. Durante a pandemia COVID-19 o ECDC comprovou mais uma vez o seu prestígio, através da monitorização, disponibilização de informações e apoio aos Estados-Membros, tal como tem efetuado noutros campos de ação, como no combate à resistência antimicrobiana e no HIV.