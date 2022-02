Desconfinamento em 2021 gerou mais sessões de cinema e mais espectadores

"Em 2021, de acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), foram contabilizadas 8.772 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que se traduz num acréscimo de 14,2% face a 2020. O mês de Agosto foi o que registou maior número de sessões (15,4% do total)", contabiliza a DREM esta segunda-feira.

Já quanto ao "número de espectadores também aumentou em 2021, tendo-se fixado nos 99.114, ou seja, +40,5% face a 2020", sendo que "Dezembro foi o mês com maior número de espectadores nas sessões de cinema da Região (17.892 espectadores, 18,1% do valor anual)".

Por sua vez, "as receitas de bilheteira, em 2021, subiram para os 525,5 mil euros, crescendo 43% face ao ano anterior", acrescenta.

Refira-se que "estes aumentos anuais reflectem as alterações das medidas governamentais regionais tomadas no âmbito da contenção da pandemia de COVID ainda que, em Fevereiro e Março de 2021 as salas de cinemas tenham estado encerradas", recorda a DREM. "Contudo, os valores registados em 2021, apenas superam os de 2020, sendo os segundos mais baixos desde o início do século", conclui.