Sinistralidade aumentou em 2021 na Madeira

Em 2021 houve mais 448 acidentes nas estradas da Madeira do que no ano de 2020. Um agravamento na sinistralidade que corresponde a um aumento de 18,2%, informou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública num comunicado emitido.

Assim, no último ano foram registados 2.909 acidentes na Região, sendo que em 870 destes sinistros resultaram vítimas.

A PSP explica que “no ano de 2020 registou-se uma diminuição da sinistralidade de -23,5%, derivada de uma diminuição da circulação rodoviária que resultou das restrições à circulação impostas para controlo da pandemia”, o que poderá ser também uma explicação para este aumento, visto que em 2021 foi contabilizado um número de acidentes inferior aos registados em 2019 (-9,6%) e 2018 (-11%).

Além disso, no ano passado aumentou também o número de acidentes com feridos e vítimas mortais face ao ano anterior (20,3%), sendo o Funchal e Santa Cruz os concelhos com mais sinistros devido aos fluxos diários de tráfego.

O ano terminou com 975 feridos ligeiros (mais 148 do que em 2020), 77 feridos graves (mais 10 do que no ano anterior) e 13 mortes (um aumento de 3 relativamente a 2020).