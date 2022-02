Tapumes derrubados na Rua do Favila

Vários dos tapumes que protegem uma obra na Rua do Favila com o final da Avenida do Infante, no Funchal, foram esta noite derrubados, muito provavelmente pela forte ventania que se faz sentir.

As chapas de metal, além de terem caído como um 'baralho de cartas', deixaram a zona em perigo de circulação, situação que se mantinha até pouco antes das 7h00.