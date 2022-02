Sessões da comédia 'Sobe & Desce' canceladas

As sessões de hoje da comédia do Teatral - Grupo Teatral de São Gonçalo 'Sobe & Desce' foram canceladas, informa o grupo de teatro através de uma nota de imprensa.

Lamentamos, mas as sessões previstas para hoje da comédia "Sobe & Desce" foram canceladas". Teatral - Grupo Teatral de São Gonçalo

As sessões de hoje decorriam às 16h00 e às 20h00, no Auditório Maestro João Victor Costa - Centro Cívico do Estreito.

A comédia estreou, no passado dia 10 de Fevereiro.

O texto e encenação estiveram a cargo de Miguel Pestana; a assistência de encenação de Paula Filipa e a produção de Roberto Costa.

Do elenco fazia parte Dalila Teixeira, Catarina Inês, Catarina Silva, Paula Fernandes, Patrícia Silva, Alberto Fernandes, Francisco Côrte e Pedro Santos.