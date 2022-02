Salas de cinema continuam a perder gente e receita na Madeira

Praticamente dois anos após as restrições impostas pela pandemia, as salas de cinema da Madeira estão longe de alcançar o fulgor de outros tempos.

Ainda assim, as comparações com o período homólogo de 2021 são marcadas por um evidente crescimento, tal como se sucede em todo o país, tendo em conta que falamos de uma fase condicionada pelas medidas decretadas pelo Governo Regional, sobretudo na área cultural - em meados de Janeiro os horários para as exibições foram 'encurtados' na sequência do recolher obrigatório anunciado pelo executivo madeirense e foi igualmente determinada uma lotação máxima de cinco pessoas.

Ora, segundo os dados disponibilizados, hoje, pelo Instituto do Cinema do Audiovisual (ICA), os dois recintos da Região - Cineplace e Cinemas NOS - que dispõem, em conjunto, de 13 ecrãs, receberam em Janeiro de 2022 um total de 7.947 espectadores, o que acabou por gerarar um lucro de 42 mil euros (1.002 sessões).

Já se olharmos para 2021 - as salas de cinema da ilha fecharam na última semana de Janeiro e reabriram em finais de Abril - o ICA anotou um total de 6.774 espectadores em 1.115 sessões, o que fez movimentar cerca de 36 mil euros. Os indicadores foram contabilizados até 31 de Maio de 2021 e, fazendo as contas, registou-se um evidente aumento da receita bruta e no número de espectadores.

Mês Espectadores Receita Janeiro (2022) 7.947 42.000€ Janeiro até Maio (2021) 6.774 36.000€ Janeiro (2020) 19.238 100.000€ Janeiro (2019) 16.930 88.000€ Janeiro (2018) 19.720 102.000€ Janeiro (2017) 21.512 109.000€

Agora, recuando até aos anos pré-pandémicos podemos igualmente medir o impacto que o vírus teve no sector tendo em conta, somente, o mês de Janeiro (ver quadro).

Em 2020 contabilizaram-se 19.238 espectadores (100 mil euros/1.420 sessões), em 2019 registaram-se 16.930 espectadores (88 mil euros/1.350 sessões) e em 2018 sentaram-se 19.720 espectadores nas 13 salas de cinema da Região (102 mil euros/1.446 sessões).

Já o mês de Janeiro de 2017 acaba por ser o melhor desde que esta contabilidade é divulgada pelo ICA. Foram movimentados 109 mil euros entre 21.512 espectadores distribuídos por 1.483 sessões.

Se em Janeiro - em termos globais - o ICA contabilizou uma receita bruta de 143 mil euros em todo o território nacional, já neste início de 2022 foram mais de dois milhões de euros que as salas de cinema comunicaram à instituição pública portuguesa sob a tutela do Ministério da Cultura.