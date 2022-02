Número de mortos de tempestade em Petrópolis sobe para 169

Pelo menos 169 mortos e quase 200 feridos é o novo balanço das vítimas causadas pelas fortes chuvas e deslizamento de terras, ocorridas na terça-feira, em Petrópolis, no Brasil, foi anunciado na última noite.

O anterior balanço apontava para 152 vítimas mortais.

A Polícia Civil brasileira indicou uma lista provisória de 126 desaparecidos, embora outras entidades tenham um número inferior de pessoas com paradeiro desconhecido.

As operações de busca e salvamento prosseguiram no domingo, na procura ainda de pessoas com vida, mas a tarefa continua dificultada pelas más condições no terreno e pelo risco de mais deslizamentos de terra.

A tempestade, que atingiu aquela cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, causou quase um milhar de desalojados.