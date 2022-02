Casamentos aumentaram em Portugal em 2021

Portugal registou um aumento de casamentos em 2021, totalizando 29.045, mais 10.143 do que em 2020, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação ao ano pré-pandemia, 2019, foram celebrados menos 4.227 casamentos em 2021, precisam os dados da publicação do INE "Estatísticas Vitais - Dados mensais".

"Em dezembro de 2021, celebraram-se 2.107 casamentos, o que representa um aumento de 40,6% (mais 608 casamentos) relativamente ao mês dezembro de 2020", adianta o INE.

Os dados referem que, em novembro e dezembro de 2021, celebraram-se, respetivamente, 1.627 e 2.107 casamentos, o que corresponde a aumentos de 32,8% e 40,6% relativamente aos homólogos de 2020 (mais 402 e 608, respetivamente).

O INE ressalva na publicação que "as medidas decorrentes da contenção da pandemia tiveram impactos na vida dos cidadãos, onde se inclui a mobilidade e o contacto social, pelo que os dados estatísticos relativos aos casamentos celebrados a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto".

A informação foi obtida a partir dos dados do registo civil apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC) e foi recolhida até 15 de fevereiro de 2022.